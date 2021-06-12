Kayseri'de kontrolden çıkan otomobil lokantaya girdi: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayseri'de kontrolden çıkan otomobil lokantaya girdi: 2 yaralı

Kayseri'de kontrolden çıkan otomobil lokantaya girdi: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel

Kayseri'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği bir otomobilin lokantaya girmesi sonucu iki çocuk yaralandı.

Kayseri'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği bir otomobilin lokantaya girmesi sonucu iki çocuk yaralandı.

Argıncık Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde, A.Y. (68) yönetimindeki 38 FA 454 plakalı otomobil bir lokantaya girdi.

Kazada, lokantada yemek yiyen iki çocuk yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kayseri'de kontrolden çıkan otomobil lokantaya girdi: 2 yaralı
Kayseri'de kontrolden çıkan otomobil lokantaya girdi: 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Özgür Özel Sedat Peker Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Atilla Taş Sarp Akkaya Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Nihat Özdemir Merih Demiral Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kayseri'de kontrolden çıkan otomobil lokantaya girdi: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.6.2021 11:17:58. #1.15#

title