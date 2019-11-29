Kayseri'de kömürlük yangını

29.11.2019 09:28 | Son Güncelleme: 29.11.2019 09:32

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 5 katlı bir apartmanın kömürlük kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.



Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Küçük Mustafa mahallesi Taşkılıç caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın kömürlük kısmında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa süre içerisinde alevleri söndürerek, soğutma çalışmasını tamamladı.



Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA