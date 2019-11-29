Kayseri'de kömürlük yangını
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Kayseri'de kömürlük yangını

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 5 katlı bir apartmanın kömürlük kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

29.11.2019 09:28 | Son Güncelleme: 29.11.2019 09:32
Kayseri'de kömürlük yangını

'nin ilçesinde 5 katlı bir apartmanın kömürlük kısmında çıkan yangın, ekipleri tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Küçük Mustafa mahallesi Taşkılıç caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın kömürlük kısmında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine , sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. ekipleri kısa süre içerisinde alevleri söndürerek, soğutma çalışmasını tamamladı.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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