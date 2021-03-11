Komşusunun köpeğinin saldırısına uğrayan kişi yaralandı
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Komşusunun köpeğinin saldırısına uğrayan kişi yaralandı

11.03.2021 20:45 | Son Güncelleme: 11.03.2021 21:11

Kayseri'de komşusunun köpeğinin saldırısına uğrayan kişi hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'de komşusunun köpeğinin saldırısına uğrayan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Ö. (63), Kocasinan ilçesi Saray Bosna Mahallesi'nde çevredekilere zarar vermesin diye ağaca bağlamak istediği komşusunun köpeğinin saldırısına uğradı.

Çevredekiler tarafından kurtarılan Mehmet Ö. kolundan yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Mehmet Ö. 112 Acil Servis ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Komşusunun köpeğinin saldırısına uğrayan kişi yaralandı
Komşusunun köpeğinin saldırısına uğrayan kişi yaralandı
Komşusunun köpeğinin saldırısına uğrayan kişi yaralandı
Komşusunun köpeğinin saldırısına uğrayan kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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