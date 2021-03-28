Kayseri'de komşuların 'motosiklet sesi' kavgası: 2 yaralı
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Kayseri'de komşuların 'motosiklet sesi' kavgası: 2 yaralı

Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN - Haberler | Güncel
Kayseri'de komşuların 'motosiklet sesi' kavgası: 2 yaralı

KAYSERİ'de, iki komşu arasında 'motosiklet sesi' nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

KAYSERİ'de, iki komşu arasında 'motosiklet sesi' nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Yunusemre Mahallesi Bayraktar Sokak'ta meydana geldi. Müstakil evde yan yana oturan 2 komşu arasında iddiaya göre, motosiklet sesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu aile fertlerinin tamamının karıştığı kavgada, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tüfekten çıkan saçmalar, A.E.  ve C.E.'nin sırtına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 2 yaralı sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. 


Kayseri'de komşuların 'motosiklet sesi' kavgası: 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN

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