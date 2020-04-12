Kayseri'de komşuların balkondan balkona kahve keyfi Kayseri'de bir ev hanımı, koronavirüs sebebiyle yüz yüze görüşemediği komşularına balkondan iple sarkıttığı kovaların içine yerleştirdiği fincanlarla kahve ikram etti.

Kayseri'de bir ev hanımı, koronavirüs sebebiyle yüz yüze görüşemediği komşularına balkondan iple sarkıttığı kovaların içine yerleştirdiği fincanlarla kahve ikram etti.

Beyazşehir Mahallesi'nde bir apartmanda yaşayan Fazilet Şefak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla uzun süredir görüşemediği komşularına Türk kahvesi hazırladı.

Dördüncü katta yaşayan Şefak, üst katındaki iki komşusuna ve alt kattaki bir komşusuna hazırladığı kahve fincanları ile lokumları, yoğurt kovalarına yerleştirerek ipe bağlayıp ulaştırdı.

Komşular, uzaktan da olsa beraber sohbet edip kahve içmenin tadına vardı.

Şefak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 haftadır salgın dolayısıyla "Evde kal" çağrısına uyduklarını ve ailesiyle evde vakit geçirdiğini söyledi.

Salgın öncesi komşularıyla sık sık bir araya gelip kahve içtiklerini anlatan Şefak, "Kaç gündür evdeyiz ve sıkıldık. Komşularımla da kahve içip sohbet etmeyi çok özledim. Bugün komşularımı aradım ve balkona çıkmalarını söyledim. Onlara balkondan kahve ikram ettim, biraz da sohbet ettik. Hem güldük hem o günlerin ne kıymetli olduğunu anladık." diye konuştu.

Kaynak: AA