Kayseri'de komşular arası silahlı kavga: 3 yaralı - Haberler
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Kayseri'de komşular arası silahlı kavga: 3 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de, komşu iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

KOCASİNAN, KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de, komşu iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Kocasinan ilçesi Boztepe Mahallesi, Altan Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, Nurettin S., aralarında husumet bulunan komşuları Mehmet U. ile oğlu Ömer U'.nun evinin önüne gitti. İki komşu arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Nurettin S., belinden çıkardığı tabancayla Mehmet U. ve Ömer U'.yu yaralarken, Mehmet U. da tüfekle Nurettin S'yi yaraladı Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kayseri'de komşular arası silahlı kavga: 3 yaralı

Kayseri'de komşular arası silahlı kavga: 3 yaralı

Kayseri'de komşular arası silahlı kavga: 3 yaralı

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