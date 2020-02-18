Kayseri'de komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 9 gözaltı
Kayseri'de 2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında 9 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'de 2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında 9 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sınavda usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı verilen 9 şüpheli için operasyon düzenledi.
Operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmaların yürütüldüğü illere gönderilecek.