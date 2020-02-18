Kayseri'de komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 9 gözaltı
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Kayseri'de komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 9 gözaltı

Kayseri'de 2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında 9 şüpheli gözaltına alındı.

18.02.2020 13:48 | Son Güncelleme: 18.02.2020 13:48
Kayseri'de komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 9 gözaltı

'de 2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sınavda usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı verilen 9 şüpheli için operasyon düzenledi.

Operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmaların yürütüldüğü illere gönderilecek.

Kaynak: AA
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