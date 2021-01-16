Kayseri'de kolunu makineye kaptıran işçi yaralandı
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Kayseri'de kolunu makineye kaptıran işçi yaralandı

16.01.2021 19:27 | Son Güncelleme: 16.01.2021 19:30
Kayseri'de kolunu makineye kaptıran işçi yaralandı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir fabrikada kolunu makineye kaptıran işçi yaralandı.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir fabrikada kolunu makineye kaptıran işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 17. Cadde'de bir fabrikada çalışan E.A. (34), kolunu makineye kaptırdı.

Kolu kopan işçi, 112 Acil Servis ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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