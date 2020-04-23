Kayseri'de klasik araçlarla 23 Nisan turu Melikgazi Belediyesi ve Erciyes Klasik Otomobilciler Derneği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı klasik araçlarla yapılan şehir turuyla kutladı.

Melikgazi Belediyesi ve Erciyes Klasik Otomobilciler Derneği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı klasik araçlarla yapılan şehir turuyla kutladı.

Melikgazi Belediyesi ve Erciyes Klasik Otomobilciler Derneği, sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı vatandaşlara moral amaçlı yaklaşık 30 klasik aracın katıldığı tur düzenledi.

Etkinlik öncesi gazetecilere açıklama yapan Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, birbirinden güzel klasik araçlarla vatandaşlara güzel anlar yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.

Belediye önünde başlayan tur, kentin birçok mahallesinde devam etti. Tura, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık ve Palancıoğlu da kırmızı bir otomobilde yolculuk yaparak katıldı.

Evlerinin balkonlarına ve pencerelerine çıkan vatandaşlar da alkışlarla destek verdi.

Kaynak: AA