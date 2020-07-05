Kayseri'de Kızılırmak'a giren genç kayboldu
Kayseri'nin Özvatan ilçesinde Kızılırmak'ta kaybolan genç için arama çalışması başlatıldı.
05.07.2020 18:57 | Son Güncelleme: 05.07.2020 18:57
Kayseri'nin Özvatan ilçesinde Kızılırmak'ta kaybolan genç için arama çalışması başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Çağatay Şamlı (18), 7 arkadaşıyla Kermelik Mahallesi'nde Kızılırmak kenarına pikniğe gitti.
Göle giren Şamlı, bir süre sonra gözden kayboldu.
Arkadaşları Şamlı'yı kurtaramayınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Olay yerine jandarma, UMKE, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin Şamlı'yı bulmak için çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA