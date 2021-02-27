Kayseri'de kısıtlamayı ihlal eden 4 gence para cezası
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Kayseri'de kısıtlamayı ihlal eden 4 gence para cezası

27.02.2021 17:15 | Son Güncelleme: 27.02.2021 17:21
Kayseri'de kısıtlamayı ihlal eden 4 gence para cezası

KAYSERİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 4 gence toplam 12 bin 600 TL para cezası uygulandı.

KAYSERİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 4 gence toplam 12 bin 600 TL para cezası uygulandı.

Talas Bulvarı'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulama yapan polis, H.U. idaresindeki 33 AK 166 plakalı otomobili durdurdu. Sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan A.Ö., E.Ç. ve F.G'nin kimliklerini kontrol eden polis, gençlerin sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiğini belirledi. Gençlerden birisi sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için tutanak tutan polise, "20 yaşındayız. Bize bir güzellik yap gidelim" dedi. 4 gence sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer TL olmak üzere toplam 12 bin 600 TL para cezası uygulandı.


Kayseri'de kısıtlamayı ihlal eden 4 gence para cezası
Kayseri'de kısıtlamayı ihlal eden 4 gence para cezası
Kayseri'de kısıtlamayı ihlal eden 4 gence para cezası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN

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