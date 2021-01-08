Kayseri'de kısıtlamayı ihlal eden 2 kişiye 6 bin 300 TL ceza
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Kayseri'de kısıtlamayı ihlal eden 2 kişiye 6 bin 300 TL ceza

08.01.2021 00:04 | Son Güncelleme: 08.01.2021 00:13
Kayseri'de kısıtlamayı ihlal eden 2 kişiye 6 bin 300 TL ceza

KAYSERİ'de koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polisin 'dur' ihtarına uymayan hafif ticari araçta bulunan iki kişi kovalamaca sonucu yakalandı.

KAYSERİ'de koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polisin 'dur' ihtarına uymayan hafif ticari araçta bulunan iki kişi kovalamaca sonucu yakalandı. 2 kişiye toplam 6 bin 300 TL ceza kesildi.

Kocasinan ilçesi Ziyagökalp Mahallesi'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulama yapan polis, Cuma T. (21) yönetimindeki 06 RZR 19 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçmaya çalıştı. Ters yöne giren araç, yaşanan kovalamaca sonucu Yunusemre Mahallesi Bağdat Caddesi'nde durduruldu. Aracın sürücüsü Cuma T. ile yanında yolcu olarak bulunan Oktay Y. (35), kaçmaya çalışırken havaya ateş açan polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Cuma T. ve Oktay Y'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer TL olmak üzere toplam 6 bin 300 TL para cezası kesildi. Cuma T., polis kardeşi olduğunu iddia ederek, yanında bulunan yolcuyu tanımadığını söyledi.


Kayseri'de kısıtlamayı ihlal eden 2 kişiye 6 bin 300 TL ceza
Kayseri'de kısıtlamayı ihlal eden 2 kişiye 6 bin 300 TL ceza
Kayseri'de kısıtlamayı ihlal eden 2 kişiye 6 bin 300 TL ceza
Kayseri'de kısıtlamayı ihlal eden 2 kişiye 6 bin 300 TL ceza
Kayseri'de kısıtlamayı ihlal eden 2 kişiye 6 bin 300 TL ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN

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