Kayseri'de kısıtlamadan sonra vatandaşlar benzinlik marketlerine koştu
Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesinden hemen sonra, Kayseri'de vatandaşlar benzinliklerin marketlerine akın etti.
20.04.2020 01:00 | Son Güncelleme: 20.04.2020 01:00
Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesinden hemen sonra, Kayseri'de vatandaşlar benzinliklerin marketlerine akın etti.
İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında alınan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesi ile beraber, Kayseri'de vatandaşlar benzinliklerin marketlerine akın ettiler. Benzinliklerin önünde araç yoğunluğu yaşanırken, market önlerinde de uzun kuyruklar oluştu. - KAYSERİ
Kaynak: İHA