Kayseri'de kısıtlama sonrası yoğunluk
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kayseri'de kısıtlama sonrası yoğunluk

14.12.2020 15:39 | Son Güncelleme: 14.12.2020 15:43
Kayseri'de kısıtlama sonrası yoğunluk

KAYSERİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle şehrin en işlek cadde ve sokaklarında yoğunluk oluştu.

KAYSERİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle şehrin en işlek cadde ve sokaklarında yoğunluk oluştu.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımladığı genelge ile Cuma akşamı saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, bugün saat 05.00 itibariyle sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesiyle Kayseri'de, kentin en işlek cadde ve sokaklarında insan yoğunluğu oluştu. Cumhuriyet Meydanı ve Sivas Caddesi'ndeki yoğunluk üzerine polis ekipleri megafonla sık sık vatandaşları maske ve sosyal mesafe konusunda uyardı. Vatandaşların, banka önlerinde de uzun kuyruklar oluşturduğu gözlendi.


Kayseri'de kısıtlama sonrası yoğunluk
Kayseri'de kısıtlama sonrası yoğunluk
Kayseri'de kısıtlama sonrası yoğunluk

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf Mehmet BAŞKAL

İlgili Haberler

Son dakika haberleri | Kayseri'de kısıtlama sonrası yoğunluk
Son dakika haberleri | Kayseri'de kısıtlama sonrası yoğunluk
Kayseri'de kısıtlama sonrası meydan ve caddeler sessizliğe büründü
Kayseri'de kısıtlama sonrası meydan ve caddeler sessizliğe büründü
Son dakika: Kayseri'de kısıtlama öncesi meydan ve caddelerde yoğunluk
Son dakika: Kayseri'de kısıtlama öncesi meydan ve caddelerde yoğunluk
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Akçay Donald Trump Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Meral Danış Beştaş
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe Nilgün Belgün
Spor Neymar Çağdaş Atan Burak Yılmaz Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İzmir Erkek Adana Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayseri'de kısıtlama sonrası yoğunluk - Kayseri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 15:45:52. #1.14#
title