Kayseri'de kısıtlama sonrası yoğunluk

Kayseri'de kısıtlama sonrası yoğunlukKAYSERİ'de 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından haftanın ilk gününde cadde ve sokaklarda insan yoğunluğu oluştu.

Kayseri'de kısıtlama sonrası yoğunluk

KAYSERİ'de 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından haftanın ilk gününde cadde ve sokaklarda insan yoğunluğu oluştu.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs salgınının önlenmesine yönelik 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan şehirlerinden Kayseri'de, kentin en işlek cadde ve sokaklarında haftanın ilk insan yoğunluğu oluştu. Vatandaşlar havaların da ısınmasıyla banklarda oturdu. Cumhuriyet Meydanı'ndaki yoğunluk üzerine polis ekipleri megafonla sık sık vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyardı. Vatandaşların, PTT ve banka önlerinde de uzun kuyruklar oluşturduğu gözlendi.

Kaynak: DHA