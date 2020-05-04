Kayseri'de kısıtlama sonrası yoğunluk

KAYSERİ'de 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından haftanın ilk gününde cadde ve sokaklarda insan yoğunluğu oluştu.

KAYSERİ'de 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından haftanın ilk gününde cadde ve sokaklarda insan yoğunluğu oluştu.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs salgınının önlenmesine yönelik 1-3 Mayıs tarihlerinde 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 31 ilden Kayseri'de sabah saatlerinde cadde ve sokaklarda insan yoğunluğu oluştu. Cumhuriyet Meydanı'ndaki yoğunluk üzerine polis ekipleri megafonla sık sık vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyardı. Vatandaşların PTT ve banka önlerinde de uzun kuyruklar oluşturduğu gözlendi.

Kaynak: DHA