Son dakika... Kırıkkale'de, kısıtlama sessizliği
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Son dakika... Kırıkkale'de, kısıtlama sessizliği

05.12.2020 11:55 | Son Güncelleme: 05.12.2020 13:03
Son dakika... Kırıkkale'de, kısıtlama sessizliği

Son dakika haberlerine göre KIRIKKALE'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde cadde ve sokaklar boş kaldı.

KIRIKKALE'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde cadde ve sokaklar boş kaldı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, dün akşam saat 21.00 itibarıyla başladı. Kısıtlamanın ilk gününde Kırıkkale'nin en işlek cadde ve sokakları boş kaldı. Şehrin pek çok noktasında kontrol noktası oluşturan polis ekipleri, kısıtlama saatinde sokaktaki vatandaşları ve sürücüleri durdurarak belgelerini kontrol etti. Pazartesi saat 05.00'e kadar denetimlerin süreceği, izin belgelerini ibraz edemeyen kişilere, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten 3 bin 150 TL para cezası uygulanacağı belirtildi.


Son dakika... Kırıkkale'de, kısıtlama sessizliği
Son dakika... Kırıkkale'de, kısıtlama sessizliği
Son dakika... Kırıkkale'de, kısıtlama sessizliği
Son dakika... Kırıkkale'de, kısıtlama sessizliği
Son dakika... Kırıkkale'de, kısıtlama sessizliği
Son dakika... Kırıkkale'de, kısıtlama sessizliği
Son dakika... Kırıkkale'de, kısıtlama sessizliği
Son dakika... Kırıkkale'de, kısıtlama sessizliği
Son dakika... Kırıkkale'de, kısıtlama sessizliği
Son dakika... Kırıkkale'de, kısıtlama sessizliği
Son dakika... Kırıkkale'de, kısıtlama sessizliği
Son dakika... Kırıkkale'de, kısıtlama sessizliği
Son dakika... Kırıkkale'de, kısıtlama sessizliği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak CAN

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