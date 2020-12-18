Kayseri'de kısıtlama öncesi alışveriş yoğunluğu
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Kayseri'de kısıtlama öncesi alışveriş yoğunluğu

18.12.2020 18:39 | Son Güncelleme: 18.12.2020 18:44

Kayseri'de kısıtlama öncesi alışveriş yoğunluğu Kayseri'de hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi alışveriş yoğunluğu yaşandı.

Kayseri'de kısıtlama öncesi alışveriş yoğunluğu

KAYSERİ - Kayseri'de hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi alışveriş yoğunluğu yaşandı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, Kayserili vatandaşlar alışveriş yaptı. Market, manav, balıkçı, restoran gibi yerlerden ihtiyaçlarını alan vatandaşlar kısıtlamaya saatler kala yoğunluk oluşturdu. Ayrıca şehrin ana caddelerinde de trafik yoğunluğu yaşandı. Kısıtlama bu akşam 21: 00'de başlayacak ve Pazartesi 05: 00'e kadar devam edecek.

Kayseri'de kısıtlama öncesi alışveriş yoğunluğu
Kayseri'de kısıtlama öncesi alışveriş yoğunluğu
Kayseri'de kısıtlama öncesi alışveriş yoğunluğu
Kayseri'de kısıtlama öncesi alışveriş yoğunluğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TURAN BULUT

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 18:44:33. #1.15#
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