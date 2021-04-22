Kayseri'de kısıtlama günlerinde marketlerin bazı reyonları için kapatma kararı
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Kayseri'de kısıtlama günlerinde marketlerin bazı reyonları için kapatma kararı

Kayseri'de kısıtlama günlerinde marketlerin bazı reyonları için kapatma kararı
Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kayseri'de, sokağa çıkma kısıtlaması olan günlerde marketlerin ayakkabı, kırtasiye, züccaciye, hırdavat ve giyecek satışı yapılan reyonlarının veya bu ürünlerin bulunduğu katların satışa kapatıldığı bildirildi.

Kayseri'de, sokağa çıkma kısıtlaması olan günlerde marketlerin ayakkabı, kırtasiye, züccaciye, hırdavat ve giyecek satışı yapılan reyonlarının veya bu ürünlerin bulunduğu katların satışa kapatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Şehmus Günaydın başkanlığında toplanarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bazı kararlar aldı.

Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında ayakkabı, kırtasiye, züccaciye, hırdavat ve giyecek satışı yapan işletmelerin kapalı olduğu vurgulanan açıklamada, marketlerde de bu ürünlerin bulunduğu reyonlar ve katların kapatıldığı belirtildi.

Açıklamada, Melikgazi ilçesi Alparslan ve Gökkent mahalleri ile Hacılar ilçesi Karpuzsekisi Mahallesi'nde 6 Haziran 2021'de yapılacak muhtarlık seçimleri nedeniyle söz konusu mahallelerde ikamet eden vatandaşların, 23-25 Nisan arasında seçmen listeleri askıda olacağı için ilçe seçim büroları ve nüfus müdürlüklerine gidebilmeleri amacıyla 10.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacakları kaydedildi.

Alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem yapılarak adli işlemlerin başlatılacağı da aktarıldı.?

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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