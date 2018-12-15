Kayseri'de Kışın Havuz Keyfi

Kayserililer, kışın da kapalı havuzlarda yüzme öğreniyor. Gençlik ve Spor il Müdürlüğüne ait Olimpik yüzme havuzunun yanı sıra Büyükşehir Belediyesinin kent merkezi ve ilçelerde bulunan 18 kapalı,ısıtmalı havuzda 3 aylık 250 TL ödeyen Kayserili kadın ve erkekler,yüzmenin keyfini çıkarıyor.

Günlük giriş yerine aylık, 3 aylık ve yıllık olarak girilen kapalı havuzlar Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kocasinan, Melikgazi Belediyeleri ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce işletiliyor. Erciyes Üniversitesi kampusundaki kapalı havuzla birlikte Kayseri'de 21 havuzda çocuklar, kadın ve erkekler kendilerine düzenlenen özel seanslarda bir yandan yüzme öğreniyor,bir yandan da yüzme sporunun tadını çıkarıyor.

Yaz kış hizmet veren, olimpik ve yarı olimpik yüzme havuzlarının bulundukları tesislerde Kayserililer, sauna, fitness, aerobik ve buhar odalarından da hizmet alıyor. Çocuklar için yaz ve kış demeden temel yüzme kursları da düzenleniyor. Yaz aylarında Spor A.Ş tarafından düzenlenen bu kurslardan çocuklar ücretsiz olarak yararlanıyor. Halen Kayseri kent merkezinin yanı sıra Hacılar,Develi ,Tomarza, Yahyalı, İncesu, Pınarbaşı, Sarız, Felahiye, Özvatan, Sarıoğlan ilçeleriyle Beyazşehir, Toki, Sümer, Palas ve Yemliha mahallelerinde de kapalı yüzme havuzları yer alıyor