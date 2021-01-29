Kayseri'de kırsalda kar nedeniyle dışarı çıkamayan yaşlılar evinde aşılanıyor

Kayseri'de sağlık ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında olumsuz hava şartları nedeniyle dışarı çıkamayan yaşlıları evlerinde aşılıyor.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sağlık ekipleri, özellikle kırsal mahallelerde kar yağışı ve tipi nedeniyle evinden çıkamayan vatandaşların aşılanması için mahalle mahalle geziyor.

Pınarbaşı ilçesinin kırsal Bahçecik Mahallesi'nde yalnız yaşayan 83 yaşındaki Nuriye Albayrak'ın aşı olmak için evinden çıkamadığını öğrenen toplum sağlığı merkezi ekibi, harekete geçti.

Kar yağışı nedeniyle zor şartlar altında yola çıkan sağlık personeli, Albayrak'ın evine giderek aşı yaptı.

Albayrak, sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün