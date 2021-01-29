Kayseri'de kırsalda kar nedeniyle dışarı çıkamayan yaşlılar evinde aşılanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Kayseri'de kırsalda kar nedeniyle dışarı çıkamayan yaşlılar evinde aşılanıyor

29.01.2021 13:53 | Son Güncelleme: 29.01.2021 13:56
Kayseri'de kırsalda kar nedeniyle dışarı çıkamayan yaşlılar evinde aşılanıyor

Kayseri'de sağlık ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında olumsuz hava şartları nedeniyle dışarı çıkamayan yaşlıları evlerinde aşılıyor.

Kayseri'de sağlık ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında olumsuz hava şartları nedeniyle dışarı çıkamayan yaşlıları evlerinde aşılıyor.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sağlık ekipleri, özellikle kırsal mahallelerde kar yağışı ve tipi nedeniyle evinden çıkamayan vatandaşların aşılanması için mahalle mahalle geziyor.

Pınarbaşı ilçesinin kırsal Bahçecik Mahallesi'nde yalnız yaşayan 83 yaşındaki Nuriye Albayrak'ın aşı olmak için evinden çıkamadığını öğrenen toplum sağlığı merkezi ekibi, harekete geçti.

Kar yağışı nedeniyle zor şartlar altında yola çıkan sağlık personeli, Albayrak'ın evine giderek aşı yaptı.

Albayrak, sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Fuat Oktay Selçuk Özdağ Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Cem Yılmaz Hande Erçel Jason Statham
Spor Ömer Ali Mesut Özil Arda Turan Nihat Özdemir Ömer Ali Şahiner
Tüm Haberler Silah Aralık Evlilik Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayseri'de kırsalda kar nedeniyle dışarı çıkamayan yaşlılar evinde aşılanıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.1.2021 13:59:41. #1.14#
title