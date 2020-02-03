Kayseri'de "Kırmızı Başlıklı Kız" tiyatro oyunu sahnelendi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı tarafından "Kırmızı Başlıklı Kız" tiyatro oyunu sahnelendi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı tarafından "Kırmızı Başlıklı Kız" tiyatro oyunu sahnelendi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde 2 seans olarak sahnelenen oyunu yaklaşık 3 bin kişi izledi.
Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü usta öğretici ve kursiyerlerinin oynadığı oyun Melih Cevdet Avşaroğlu yönetiminde gerçekleştirildi.