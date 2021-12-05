Kayseri'de kiralık araçla hırsızlık yapan zanlı tutuklandı - Haberler
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Kayseri'de kiralık araçla hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel
Kayseri'de kiralık araçla hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, kiralık araçla hırsızlık yaptığı iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

KOCASİNAN, KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, kiralık araçla hırsızlık yaptığı iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Obruk Mahallesi'ndeki iki evden kaynak makinesi, matkap, elektrikli testere, bakır kablo ve cep telefonu gibi malzemelerin çalınması olayında kullanılan aracın K.E. tarafından kiralandığını tespit etti.

Ekipler, merkez Melikgazi ilçesinde bir ikamete düzenledikleri operasyonda K.E'yi yakaladı.

İşlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olayın diğer şüphelileri K.K.Ç. ve S.F. de daha önce tutuklanmıştı.

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AA / Müzahim Zahid Tüzün - Son Dakika Haberleri

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