Kayseri'de kilometrekareye düşen kişi sayısı 83 olarak belirlendi
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Kayseri'de kilometrekareye düşen kişi sayısı 83 olarak belirlendi

04.02.2021 16:29 | Son Güncelleme: 04.02.2021 16:32
Kayseri'de kilometrekareye düşen kişi sayısı 83 olarak belirlendi

TÜİK Kayseri Bölge Müdürü Mustafa Uslu, Kayseri'de kilometrekareye 83 kişinin düştüğünü belirtti.

TÜİK Kayseri Bölge Müdürü Mustafa Uslu, Kayseri'de kilometrekareye 83 kişinin düştüğünü belirtti.

Uslu, TÜİK Salonunda düzenlediği basın toplantısında, "2020 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları"na göre, Türkiye nüfusunun 31 Aralık 2020 itibarıylaa 83 milyon 614 bin 362 kişi olduğunu söyledi.

Uslu, Türkiye genelinde erkek nüfusun 41 milyon 915 bin 985, kadın nüfusun ise 41 milyon 698 bin 377 kişi olduğunu belirtti.

Kayseri nüfusunun 1 milyon 421 bin 455 kişi olduğunu anlatan Uslu, il genelinde nüfus artış hızının 9,9 olduğunu ifade etti.

Uslu, Kayseri'nin 81 il içinde toplam nüfus bakımından 15. sırada yer aldığını ve ortanca yaşın yükseldiğini anlattı.

Türkiye'de çalışma çağındaki nüfusun bir önceki yılı göre yüzde 0,4 oranında arttığına dikkati çeken Uslu, şunları kaydetti:

"Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan 'bir kilometrekareye düşen kişi sayısı', Türkiye genelinde 2019 yılına göre 1 kişi artarak 109 kişiye yükseldi. İstanbul, kilometrekareye düşen 2 bin 976 kişi ile nüfus yoğunluğu en yüksek olan ilimiz oldu. İstanbul'dan sonra 553 kişi ile Kocaeli ve 366 kişi ile İzmir nüfus yoğunluğu en yüksek olan iller oldu. Diğer yandan nüfus yoğunluğu en az olan il ise bir önceki yılda olduğu gibi, kilometrekareye düşen 11 kişi ile Tunceli oldu. Tunceli'yi 20 kişi ile Ardahan ve Erzincan illeri izledi. Yüzölçümü bakımından ilk sırada yer alan Konya'nın nüfus yoğunluğu 58, en küçük yüzölçümüne sahip Yalova'nın nüfus yoğunluğu ise 326 olarak gerçekleşti. Kayseri'de kilometrekareye düşen kişi sayısı değişmedi. Kayseri genelinde kilometrekareye düşen kişi sayısı 2019 yılına göre değişmeyerek 83 kişi oldu. Kayseri, kilometrekareye düşen 83 kişi ile iller arasında nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu 32. il oldu."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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