Kayseri'de Kıbrıs gazisi evinde ölü bulundu
Kayseri'de Kıbrıs gazisi yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Kayseri'de Kıbrıs gazisi yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Gözde Sokak'taki bir evde yalnız yaşayan Kıbrıs gazisi Ali Hatay Karaca'dan (68) haber alamayan yakınları evine gitti.
Evde Karaca'yı hareketsiz yatarken bulan yakınları sağlık ekiplerine haber verdi.
Ekipler, Karaca'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin