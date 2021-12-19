Kesinleşmiş 20 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, hakkında kesinleşmiş 20 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında çeşitli suçlardan yakalama emri bulunan hükümlü ve şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Kent merkezindeki çeşitli adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, hakkında "kasten öldürme" suçundan 20 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Uğur S. (33) yakalandı.

Operasyonda ayrıca "basit tehdit ve silahla tehdit" suçlarından 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mithat D. (31) ile hakkında kesinleşmiş 18 yıl hapis cezası olan Sevda P. de (35) gözaltına alındı.

Firari hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.