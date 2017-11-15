Kayseri'de Kentsel Dönüşüm

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentsel dönüşüm kapsamında Sahabiye Mahallesi'nin yeni çehresi için ihale düzenledi.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında, 1. etap, 1. kısım inşaat işi için ihale yapıldı.



Yaklaşık maliyeti 146 milyon 856 bin lira olan ihaleye katılan firmalardan Erkut İnşaat 124 milyon 840 bin lira, Can İnşaat 153 milyon 758 bin lira teklif verdi.



İhale, tekliflerin incelenmesinin ardından sonuçlanacak.