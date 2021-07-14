Kayseri'de kendilerini Afganistanlı gibi tanıtan 12 Pakistanlı düzensiz göçmen yakalandı
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Kayseri'de kendilerini Afganistanlı gibi tanıtan 12 Pakistanlı düzensiz göçmen yakalandı

Kayseri'de kendilerini Afganistanlı gibi tanıtan 12 Pakistanlı düzensiz göçmen yakalandı
Anadolu Ajansı / Murat Asil - Haberler | Güncel

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 12 Pakistanlı düzensiz göçmen aktarma yaptıkları otobüste yakalandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 12 Pakistanlı düzensiz göçmen aktarma yaptıkları otobüste yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren düzensiz göçmenler Van'dan şehirlerarası otobüsle İstanbul'a gitmek için yola çıktı.

Göçmenleri taşıyan otobüsün iddiaya göre Kayseri Kuzey Çevre Yolunda arıza yapması üzerine göçmenler farklı bir firmadan sağlanan otobüse aktarıldı.

Polis ekipleri durumundan şüphelendiği aktarma yapılan otobüsü Kayseri Şehirlerarası Otobüs Terminali girişinde durdurdu.

Otobüsteki yolcuların evraklarını toplayan polis yaptıkları incelemede kendilerini Afganistan uyruklu gibi tanıtan 12 göçmene ait belgenin sahte olduğunu belirledi.

Yolcuların Pakistan uyruklu olduğunun tespit edilmesi üzerine 12 göçmen ile göçmenleri aktarmada alan otobüs ve firma yetkilileri karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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