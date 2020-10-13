Kayseri'de kazada ölen Suriyeli 2 kişinin cenazeleri ülkelerine gönderildi

KAYSERİ'de, 2 gün önce seyir halindeki motosikletin refüje çarptığı kazada ölen Suriye uyruklu 2 kişinin cenazeleri, bugün tamamlanan otopsilerinin ardından ülkelerine gönderildi.

KAYSERİ'de, 2 gün önce seyir halindeki motosikletin refüje çarptığı kazada ölen Suriye uyruklu 2 kişinin cenazeleri, bugün tamamlanan otopsilerinin ardından ülkelerine gönderildi.

Olay, 2 gün önce saat 17.15 sıralarında Melikgazi ilçesi Hulusi Akar Bulvarı'nda meydana geldi. Suriye uyruklu Musa El Yunus (32) idaresindeki plakası olmayan motosiklet, sürücünün kontrolünden çıkarak refüje çarptıktan sonra devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasında yolcu olarak bulunun arkadaşı Faad Muhda (36) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri Suriyeli 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Suriyeliler otopsileri yapılmak üzere devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsileri bugün yapılan Suriyeli iki arkadaşın cenazesi hastane morgundan çıkarıldı. Yakınları tarafından gözyaşları arasında alınan cenazeler, toprağa verilmek üzere Suriye'ye gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN