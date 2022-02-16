Kayseri'de kayıp ilanı verilen kadının cesedi vadi yatağında bulundu - Haberler
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Kayseri'de kayıp ilanı verilen kadının cesedi vadi yatağında bulundu

AA, Ergün Haktanıyan - Güncel
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Kayseri'de kayıp ilanı verilen kadının cesedi vadi yatağında bulundu

Kayseri'de bir hafta önce hakkında kayıp ilanı verilen kadının vadi yatağında cesedine ulaşıldı.

TALAS, KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir hafta önce hakkında kayıp ilanı verilen kadının vadi yatağında cesedine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, Talas ilçesindeki Derevenk Vadisi'nde bir kadının hareketsiz yattığını gören hurdacılar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine bildirilmesi üzerine polis, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Ekipler kepçe yardımıyla vadiden çıkardıkları ölen kişinin bir hafta önce ailesince hakkında kayıp ilanı verilen Rabia M. (37) olduğunu belirledi.

Ceset, otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA / Ergün Haktanıyan - Güncel

112 Acil Çağrı, Kayseri, Talas, Güncel, Haberler

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