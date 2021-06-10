Kayseri'de kayıp iki kişinin cesedi bir evin tandırında gömülü bulundu
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Kayseri'de kayıp iki kişinin cesedi bir evin tandırında gömülü bulundu

Kayseri'de kayıp iki kişinin cesedi bir evin tandırında gömülü bulundu
Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel

Kayseri'de iki kişinin cesedi, bir evin tandırında gömülü halde bulundu.

Kayseri'de iki kişinin cesedi, bir evin tandırında gömülü halde bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yaklaşık 20 gün önce yakınları tarafından kayıp ihbarında bulunulan M.T. ile F.Ö'yü bulmak için çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında M.T'nin kardeşi Y.T, yengesi N.T. ve yeğeni B.T. gözaltına alındı.

Y.T'nin evinde arama yapan polis ekipleri, bahçedeki tandıra gömülü cesetlere ulaştı.

M.T. ve F.Ö'nün cesetleri otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Y.T, N.T. ve B.T. Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin hastaneden çıkarılışı sırasında maktullerin yakınları tepki gösterdi.

Kayseri'de kayıp iki kişinin cesedi bir evin tandırında gömülü bulundu
Kayseri'de kayıp iki kişinin cesedi bir evin tandırında gömülü bulundu
Kayseri'de kayıp iki kişinin cesedi bir evin tandırında gömülü bulundu
Kayseri'de kayıp iki kişinin cesedi bir evin tandırında gömülü bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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