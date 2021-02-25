Kayakçılardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününe özel gösteri
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Kayakçılardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününe özel gösteri

25.02.2021 21:51 | Son Güncelleme: 25.02.2021 22:06

Kayseri'de bir grup kayakçı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 26 Şubat'taki doğum günü dolayısıyla Erciyes Kayak Merkezi'nde meşalelerle kalp işareti ve içerisinde "RTE" harflerini oluşturdu.

Kayseri'de bir grup kayakçı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 26 Şubat'taki doğum günü dolayısıyla Erciyes Kayak Merkezi'nde meşalelerle kalp işareti ve içerisinde "RTE" harflerini oluşturdu.

Tekir Kapı pistinde bir araya gelen AK Parti Gençlik Kolları üyesi kayakçılar ellerinde meşalelerle bir süre kaydı. Daha sonra kayakçılar meşalelerle kalp işareti ve içerisinde "RTE" harflerini oluşturdu.

Etkinliğe ait görüntüler, sosyal medyada #İyikiDoğdunMilletinAdamı etiketiyle yayımlanmasının ardından ilgi gördü.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da bu anları sosyal medya hesabından, şu ifadelerle paylaştı:

"Cumhurbaşkanımız, başkomutanımız, canımız, gözümüzün nuru. Ömrünü cennet vatanımız Türkiye'ye hizmete ve ümmetin sesi olmaya adamış büyük liderimiz Recep Tayyip Erdoğan! Rabbim sağlıklı uzun ömürler versin."

Kayakçılardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününe özel gösteri
Kayakçılardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününe özel gösteri
Kayakçılardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününe özel gösteri
Kayakçılardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününe özel gösteri

Kaynak: Anadolu Ajansı

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