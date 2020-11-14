Kayseri'de kasiyeri bıçakla yaralayıp kaçan şüpheli tutuklandı
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Kayseri'de kasiyeri bıçakla yaralayıp kaçan şüpheli tutuklandı

14.11.2020 17:57 | Son Güncelleme: 14.11.2020 18:01
Kayseri'de kasiyeri bıçakla yaralayıp kaçan şüpheli tutuklandı

Kayseri'de marketten aldıklarının ücretini ödemediği için tartıştığı kasiyeri bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Kayseri'de marketten aldıklarının ücretini ödemediği için tartıştığı kasiyeri bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, önceki gün Kocasinan ilçesi Yavuz Selim Mahallesi 727. Sokak'ta, girdiği markette yanında getirdiği poşete doldurduğu malzemelerle kasadan para ödemeden geçen ve kendisine engel olmaya çalışan kasiyeri bıçakla yaralayıp kaçan şüphelinin kimliğini güvenlik kamerasını inceleyerek belirledi.

Şüpheli M.İ. (20), ekiplerin düzenlediği operasyonda kaldığı adreste yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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