Kayseri'de karla mücadele çalışmaları

01.02.2020 18:12 | Son Güncelleme: 01.02.2020 18:12

Kayseri Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler tarafından yapılan kar temizleme çalışmaları ile 16 ilçeye bağlı mahalle yolları trafiğe açıldı.

44 araç ve 102 personelle çalışma yapan ekipler, 7 bölgede karla mücadele ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Yolları kardan temizleyerek ulaşıma açan ekipler, 500 mahalle yolunda yaptığı çalışmada yaklaşık 10 bin kilometre yol kat etti.

Kaynak: AA