Kayseri'de kargoyla gönderilen çöp kovasından uyuşturucu çıktı - Haberler
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Kayseri'de kargoyla gönderilen çöp kovasından uyuşturucu çıktı

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel
Kayseri'de kargoyla gönderilen çöp kovasından uyuşturucu çıktı

Kayseri'de kargoyla yollanan çöp kovasının içine gizlenmiş 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kargoyla yollanan çöp kovasının içine gizlenmiş 2 kilogram Sentetik Uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde kente kargo ile yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaşıldı.

Harekete geçen ekipler, düzenlediği operasyonda kargoyla gönderilen çöp kovasına gizlenmiş 2 kilogram sentetik uyuşturucu buldu.

Olayla ilgili alıcı M.K. ve gönderici C.M. gözaltına alındı.

Zanlıların ikametinde ise 2 tabanca ve şarjörler ile 35 mermi ele geçirildi.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Son Dakika Haberleri
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