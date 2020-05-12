Kayseri'de kargo şirketinin kurşunlanması kamerada KAYSERİ'de Bayram Y., kardeşi Ümit Y.'nin çalışanlarıyla tartıştığı kargo şirketini kurşunladı.

KAYSERİ'de Bayram Y., kardeşi Ümit Y.'nin çalışanlarıyla tartıştığı kargo şirketini kurşunladı. Ölen ve yaralananın olmadığı olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Gülcan Sokak'ta bulunan kargo şirketinde meydana geldi. Ümit Y., kargo paketini almak için gittiğinde çalışanlarla bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Kargo şirketinden ayrılan Ümit Y., yaklaşık yarım saat sonra ağabeyi Bayram Y. ile birlikte tekrar geldi. Bayram Y., belinden çıkardığı tabancayla kargo şirketini kurşunlayıp, kardeşiyle kaçtı. Kurşunlar cama isabet ederken, ölen ve yaralanan olmadı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, çevrede inceleme yaptı. Polis, güvenlik kamerasına da yansıyan olayda Bayram ve Ümit Y. kardeşleri yakalamak için çalışma başlattı.

- Kayseri

Kaynak: DHA