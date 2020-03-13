Kayseri'de kargo aracıyla kaçak tütün sevkiyatı
Kayseri'de jandarma ekipleri, bir kargo şirketine ait araçta 2 ton 560 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.
13.03.2020 16:36 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:55
Kayseri'de jandarma ekipleri, bir kargo şirketine ait araçta 2 ton 560 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bünyan ilçesi Elbaşı Mahallesi'nde bir kargo şirketine ait aracı durdurdu. Ekipler, araçta 2 ton 560 kilogram kıyılmış gümrük kaçağı tütün buldu.
Tütünleri sipariş eden 50 kişi hakkında işlem başlatıldı.
Kaynak: AA