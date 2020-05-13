Kayseri'de kargo aracında 2 ton 250 kilogram kaçak tütün ele geçirildi Kayseri'de jandarma ekipleri, bir kargo şirketine ait araçta 2 ton 250 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.

Kayseri'de jandarma ekipleri, bir kargo şirketine ait araçta 2 ton 250 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pınarbaşı ilçesi Karagöz Mahallesi'nde bir kargo şirketine ait aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada kıyılmış 2 ton 250 kilogram gümrük kaçağı tütün ile 20 karton sigara bulundu.

Tütünleri sipariş eden 22 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: AA