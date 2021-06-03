Kayseri'de kardeşinin cep telefonunu zorla aldığı iddia edilen sanığa 6 yıl hapis cezası

Kayseri'de kardeşinin cep telefonunu zorla aldığı iddiasıyla yargılanan sanık, 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de kardeşinin cep telefonunu zorla aldığı iddiasıyla yargılanan sanık, 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuksuz sanık S.A. katılmazken, müşteki kardeşi M.A.A. hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "yağma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mağdur M.A.A, sanığın uyuşturucu madde almak için cep telefonunu zorla aldığını öne sürdü. Mağduriyetinin babası tarafından giderildiğini belirten M.A.A, sanıktan şikayetçi olmadığını söyledi.

Duruşmaya tanık olarak çağrılan baba ise tanıklık yapmak istemediğini kaydetti.

Mahkeme heyeti, sanık S.A'ya, "yağma" suçundan 6 yıl hapis cezası verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya