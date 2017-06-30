Kayseri'de Kardeş Cinayetinin Nedeni Borç Para Çıktı

KAYSERİ'de 22 yaşındaki sözleşmeli er Kasım Çalışkan'ın dün akşam ağabeyi 37 yaşındaki Abdülkadir Çalışkan'ı pompalı tüfekle öldürmesinin nedeni belli oldu. Kasım Çalışkan'ın ağabeyine verdiği borç parayı, evleneceğini belirterek istemesi üzerine tartışma çıktığı ve cinayetin bundan kaynaklandığı belirlendi.



Dün saat 20.00'de merkez Kocasinan İlçesine bağlı Kaykoop Mahallesi Sivas caddesindeki boş bir arazide Abdülkadir Çalışkan'ın kardeşi tarafından pompalı tüfekle 4 el ateş edilerek öldürelmesinin ayrıntıları cinayet zanlısı Kasım Çalışkan'ın sorgusunda belli oldu. Bingöl 49'uncu Komando Tugayında sözleşmeli er olarak görev yapan Kasım Çalışkan, iddiaya göre besicilik ve mobilyacılık yapan ve işlerini büyütmek için kendisinden borç isteyen ağabeyi için, bir yıl önce iki bankadan 130 bin TL kredi çekti, nakit olarak da 30 bin lira verdi.



Aradan geçen zaman sonrasında düğün yapmak isteyen Kasım Çalışkan, bayram için geldiği memleketi Kırşehir'de, Kayseri'de yaşayan ağabeyini telefonla arayarak alacağını vermesini istedi. Ağabeyinden olumsuz yanıt alan Kasım Çalışkan, bunun üzerine Kayseri'de yaşayan ağabeyinin Germir Mahallesindeki evine geldi. Evin girişinde başlayan tartışma sonucu Abdülkadir Çalışkan, kardeşi Kasım'ı otomobile davet ederek başka yerde başbaşa konuşma teklif etti. İkili arasında otomobil içinde başlayan tartışma sonunda Kasım Çalışkan ağabeyini pompalı tüfekle öldürdü.



Gözaltına alınan cinayet zanlısı sözleşmeli er Kasım Çalışkan sorgusunda, "Olaydan dolayı büyük pişmanlık duyuyorum. Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı. Ağabeyim bana işlerini büyütmek için iki farklı bankadan kredi çektirdi. Kredilerini ödemedi. Ben de evlilik düşüncesinde olduğum için para istedim. Para yok demesi üzerine çantama koyduğum tüfekle Kayseri'ye geldim. Evine gittiğimde beni otomobiline bindirip evinden uzaklaştırdı. Otomobil içerisinde tartışmamız devam etti. Ben de arabayı durdurmasını söyledim. Tüfeği çıkarınca araçtan inip kaçmaya başladı. Kovalamaca sonrasında ateş ettim. Kaç el ateş ettiğimi bilmiyorum. Olay sonrası kaçma gibi bir düşüncem olmadı. Polisi ben aradım ve ağabeyimi öldürdüğümü söyledim" dedi.



Gece yarısına kadar sorgusu süren ağabey katili Kasım Çalışkan, geniş güvenlik önlemleri altında Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliğine getirilerek, burada yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevkedildi. - Kayseri