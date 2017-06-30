Kayseri'de Kardeş Cinayetinin Nedeni Borç Para Çıktı (2)
TUTUKLANDIKayseri'de, alacak- borç anlaşmazlığı nedeniyle ağabeyi 37 yaşındaki Abdülkadir Çalışkan'ı pompalı tüfekle vurarak öldürmekle suçlanan sözleşmeli er 22 yaşındaki Kasım Çalışkan, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
TUTUKLANDI
Kayseri'de, alacak- borç anlaşmazlığı nedeniyle ağabeyi 37 yaşındaki Abdülkadir Çalışkan'ı pompalı tüfekle vurarak öldürmekle suçlanan sözleşmeli er 22 yaşındaki Kasım Çalışkan, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Kasım Çalışkan, Adli Tabiplikte sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Kayseri Kapalı Cezaevi'ne konuldu.