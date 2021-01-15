Kayseri'de kardan kapanan 87 mahallenin yolu açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, 125 araç ve 273 personelle, gece boyu 8 ilçede kapanan 87 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerince, yüksek kesimlerde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle kapanan Akkışla ilçesinde 3, Bünyan'da 16, Özvatan'da 3, Pınarbaşı'nda 20, Sarıoğlan'da 7, Sarız'da 8, Tomarza'da 25 ve Yahyalı'da 5 mahallenin 696 kilometrelik yolu ulaşıma açıldı.

Kar yağışı nedeniyle ekipler, ulaşımda zorlukları giderebilmek amacıyla gece boyu 3 bin 292 kilometrelik yol ağında karla mücadele ederken, hiçbir kırsal mahallede kapalı yol kalmadı.

İlçelerde ulaşıma açılan yollarda kar temizleme çalışmaları sürüyor.

Merkez ve ilçelerde çift vardiyalı olarak çalışan Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kar yağışının olumsuz etkilerini en aza indirmek gece gündüz hizmet veriyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya