Kayseri'de kardan kapanan 78 mahalle yolu ulaşıma açıldı - Haberler
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Kayseri'de kardan kapanan 78 mahalle yolu ulaşıma açıldı

Kayseri'de kardan kapanan 78 mahalle yolu ulaşıma açıldı
AA / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel

Kayseri'de kar yağışı nedeniyle 7 ilçede kapanan 78 mahalle yolu ulaşıma açıldı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kar yağışı nedeniyle 7 ilçede kapanan 78 mahalle yolu ulaşıma açıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, merkez ve ilçelerde toplam 128 araç ve 291 personel ile çift vardiyalı çalışan ekipler, kar nedeniyle kapanan yolları açmak için yoğun mesai harcıyor.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Yahyalı ilçesinde 20, Pınarbaşı'nda 16, Sarız'da 14, Sarıoğlan'da 10, Akkışla'da 8, Develi'de 6 ve Bünyan'da 4 olmak üzere toplam 78 mahalle yolunu, 624 kilometrelik alanda yapılan çalışmalarla ulaşıma açtı.

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AA / Ramazan Kaya - Son Dakika Haberleri

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