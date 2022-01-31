Kayseri'de kardan kapanan 145 mahallenin yolu ulaşıma açıldı - Haberler
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Kayseri'de kardan kapanan 145 mahallenin yolu ulaşıma açıldı

AA, Hakan Can Şahin - Güncel
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Kayseri'de kardan kapanan 145 mahallenin yolu ulaşıma açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, yoğun kar ve tipi nedeniyle 11 ilçede kapanan 145 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

KOCASİNAN, KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, yoğun kar ve tipi nedeniyle 11 ilçede kapanan 145 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 128 araç ve 291 personelin katıldığı ilçelerdeki kar temizleme çalışmalarında, Akkışla'da 5, Bünyan'da 33, Develi'de 10, Felahiye'de 11, İncesu'da 7, Kocasinan'da 21, Talas'ta 6, Tomarza'da 27, Sarıoğlan'da 5, Özvatan'da 5 ve Yahyalı'da 15 mahalle yolunda ulaşım sağlandı.

Ekiplerin, Akkışla'da 2, Bünyan'da 3, Kocasinan'da 2, Sarıoğlan'da 1, Tomarza'da 5 ve Yahyalı'da 10 mahalle yolunu açma çalışmaları devam ediyor.

AA / Hakan Can Şahin - Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kocasinan, Yahyalı, kar, Güncel, Haber

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