Kayseri'de karbonmonoksitten zehirlenen karı koca hastaneye kaldırıldı
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen karı koca tedavi altına alındı.
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen karı koca tedavi altına alındı.
Gülbayır Mahallesinde ikamet eden Bekir (69) ve eşi Şerife Bendeş (65), sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi.
Rahatsızlanan çiftin ihbarı üzerine mahalleye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından karı kocayı Yeşilhisar Devlet Hastanesine kaldırdı.
Buradan Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edilen çiftten Şerife Bendeş'in taburcu edildiği öğrenildi.
Kaynak: AA