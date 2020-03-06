Kayseri'de karbonmonoksitten zehirlenen karı koca hastaneye kaldırıldı
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Kayseri'de karbonmonoksitten zehirlenen karı koca hastaneye kaldırıldı

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen karı koca tedavi altına alındı.

06.03.2020 13:48 | Son Güncelleme: 06.03.2020 13:48
Kayseri'de karbonmonoksitten zehirlenen karı koca hastaneye kaldırıldı

'nin ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen karı koca tedavi altına alındı.


Gülbayır Mahallesinde ikamet eden Bekir (69) ve eşi Şerife Bendeş (65), sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi.


Rahatsızlanan çiftin ihbarı üzerine mahalleye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından karı kocayı Yeşilhisar Devlet Hastanesine kaldırdı.

Buradan Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edilen çiftten Şerife Bendeş'in taburcu edildiği öğrenildi.

Kaynak: AA

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