Kayseri'de karbonmonoksitten zehirlenen anne ve kızı hastaneye kaldırıldı
21.12.2020 19:03 | Son Güncelleme: 21.12.2020 19:07
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde anne ve kızı sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendi.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde anne ve kızı sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendi.
Sancaktepe Mahallesi Demirçivi Sokak'taki müstakil bir evde yaşayan H.K. (47) ile kızı M.K. (24), kendilerini iyi hissetmedikleri gerekçesiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.
Eve gelen sağlık ekipleri, anne ve kızının karbonmonoksitten zehirlendiklerini tespit etti.
Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan H.K. ve M.K'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan