Kayseri'de karbonmonoksitten zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı
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Kayseri'de karbonmonoksitten zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

22.02.2021 00:16 | Son Güncelleme: 22.02.2021 00:20
Kayseri'de karbonmonoksitten zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

KAYSERİ'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2'si Azeri olmak üzere 4 kişi, hastanede tedaviye alındı.

KAYSERİ'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2'si Azeri olmak üzere 4 kişi, hastanede tedaviye alındı.

Olay, Kocasinan ilçesi Argıncık mahallesi 211 sokaktaki müstakil evde meydana geldi. Müstakil evde bulunan Nurten Dursun, Eyüp Dursun, Fatih İbrahimova ve Hatice İbrahimova, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.  İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri çağırıldı.  Karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ

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