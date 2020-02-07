Kayseri'de karbonmonoksitten zehirlenen kardeşlerden biri daha öldü

07.02.2020 10:40 | Son Güncelleme: 07.02.2020 10:40

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde, dün sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Afgan ailenin bir çocuğu daha hayatını kaybetti.

Fevziçakmak Mahallesi Kamer Sokak'taki evlerinde karbonmonoksitten zehirlenen Afganistan uyruklu aileden Ali Sina Reyazee (13), tedavi gördüğü hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Aileden dün gün boyu haber alamayan yakınları, durumu polise bildirmiş, eve gelen ekipler sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Mohammad Reyazee'nin (8) yaşamını yitirdiğini belirlemişti. Baygın halde bulunan anne Habiba Ahmadi (43) ile çocukları Ali Sina Reyazee ve Fatma Reyazee (24) ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmıştı.

Kaynak: AA