Kayseri'de Karbonmonoksit Zehirlenmesi

Kayseri'de karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın yaşamını yitirdi, oğlu ise hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Esenyurt Mahallesi Fesleğen Sokak'ta yaşayan Semra S. (60) ile oğlu Muratcan S'den (22) uzun süre haber alamayan komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi. Eve gelen ekipler, anne ve oğlunun hareketsiz yattığını gördü.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Semra S'nin, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi.

Murat S, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.