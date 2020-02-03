Kayseri'de karbonmonoksit gazından 8 kişi zehirlendi

03.02.2020 11:54 | Son Güncelleme: 03.02.2020 11:59

Kayseri'de bir ikamette sobadan sızan karbonmonoksit gazından 8 kişi zehirlendi.



Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Aydınlıkevler mahallesi Meriç sokak üzerinde bulunan bir ikamette sobadan sızan karbonmonoksit gazından dolayı evdeki 8 kişi etkilendi. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.



112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından gazdan etkilenen 8 kişi hastaneye götürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İHA